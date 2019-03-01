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ابن الديرة

يقال كلام كثير في التنظير لسوق العمل في المستقبل، بعضه معقول ومقبول، وبعضه مبالغ فيه وربما اندرج في سينما الخيال العلمي أكثر مما يندرج في أدب الواقعية السحرية، فماذا نفعل بعد نحو عشر سنين أو عشرين سنة يوم تختفي معظم الوظائف والمهن الحالية، وتحل محلها مهن ووظائف بعضها معلوم ومعظمها، كما يبدو مجهول؟ هل تعاملنا اليوم، لجهة مساقات التعليم ومخرجاتها بالمقارنة مع مدخلات سوق العمل حقيقي وواقعي، أم نحتاج إلى مساقات تلائم بشائر انقراض معظم المهن الحالية؟ يشتمل مصطلح «سوق العمل» في سياقنا هنا على وظائف ومهن الحكومة والقطاع الخاص، وكما يبدو فإن المشكلة عالمية، لكن يبدو أيضاً أن نصيبنا من الموضوع في دولة الإمارات كبير، حيث استشراف المستقبل يقع اليوم في صميم أدبيّاتنا، وفي واجهة الأجندة الوطنية، خصوصاً حين نسبق بإطلاق وزارة خاصة بالمستقبل، ووزارات خاصة بالعلوم المتقدمة والمهارات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهل نحن، كمؤسسات معنية على دراية تامة أو قريبة من التمام بما يحدث لجهة التغيرات «المتسارعة» في ميدان الوظائف المستقبلية، وإذا كنا نربي ونعلم أولادنا وأحفادنا لعصر غير عصرنا، فهل توصلنا ولو لملامح العصر المنتظر؟ في نهاية المطاف هل هناك مشكلة بالفعل نحن في مواجهتها أو هي في مواجهتنا؟ هل قطعنا شوطاً طويلاً أو قصيراً نحو المعرفة أولاً ثم السعي إلى معالجة أو معالجات ثانياً؟ هل لدينا دراسات أكتوارية ناجزة؟ أم ماذا؟

إثارة مثل هذه الأسئلة مهمة، ونريد فرز الإشاعات عن الحقائق ونحن بصدد وظائف المستقبل بأمدائه المنظورة والمتوسطة والبعيدة.

المشكلة أن الكثير من مؤسساتنا الوطنية، حكومية وخاصة، ترتبك وينتابها الإحراج كلما تقدم إليها خريج أو باحث جاد عن العمل، حيث إنه لا حلول أو شواغر، وبالتالي، لا إجابات. هذا بالنسبة إلى الوظائف والمهن التقليدية بين قوسين، فهل فكرت هذه بالمستقبل؟ أشك.

يفترض أن خطة المؤسسات بقيادة جهات التوظيف وبمعرفة الدولة، عبر أنساق النظر والتطبيق بين الاتحادي والمحلي، وعبر التنسيق المستمر، نحو إجابات معقولة لكل الأسئلة الحاضرة الحائرة..

وفي خلال عدد من السنين، عشر أو عشرين، وعلى أبعد تقدير، ثلاثين، ستنقرض مهنة طبيب، مهندس، معلم، محاسب، مدقق حسابات، صانع في مصنع، فني في مختبر، وتتسيد مهنة مبرمج كومبيوتر بنسبة عالية، فهل نصدق، أم نكذب، أم ننتظر؟ وإذا انتظرنا، فإلى متى؟

كما أن الحاضر يرتبط بالماضي، فإن المستقبل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحاضر. الزمن، كل الزمن يرتبط ببعضه بعضاً، فعلى ماذا نبني استراتيجيات مستقبل الوظائف أو وظائف المستقبل؟

وبصفتنا دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي، فهل نحن مستعدون لعصر الذكاء الاصطناعي، من النواحي القانونية والأخلاقية والمعنوية والاجتماعية؟

الحرف الأول في أبجدية المستقبل، لهذه الجهة وللجهات كلها، يبدأ من البيت والحضانة والروضة والمدرسة، فلنبدأ من هناك.

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