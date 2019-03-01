محمد بن زايد: التنمية في الإمارات وسنغافورة يحتذى بها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، مراسم تبادل مذكرة إعلان شراكة شاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بجانب عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم شملت المجالات التعليمية والتكنولوجية والبيئية وأفضل الممارسات في مجالات المشاريع الخضراء.. وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما في توسيع آفاق تعاونهما المشترك.

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قد وقع إعلان الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة مع الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية.

فيما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. اتفاقية بين شركة «أدنوك» وجامعة نانيانج التكنولوجية لدعم الجامعة وقعها.. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها والبروفيسور لينغ سان نائب رئيس جامعة نانيانج السنغافورية.

ومذكرة تفاهم بشأن حماية البيئة وقعها.. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة والمياه السنغافوري.

ومذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المشاريع الخضراء بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي و«جاردن ستي سنغافورة» وقعها خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور ليونغ تشي تشوي رئيس شركة جاردن ستي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان بهذه المناسبة..عن تطلعه إلى أن يسهم توقيع إعلان الشراكة والاتفاقيات في الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وقال سموه إن العلاقات الإماراتية - السنغافورية تشهد تطوراً ملموساً مدفوعة بالرغبة المتبادلة بين البلدين الصديقين لتنويع مقومات التعاون ومساراته، وفتح مجالات حيوية جديدة للتعاون تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في البلدين.. مؤكداً أن الإمارات وسنغافورة نجحتا في تبني نموذج تنموي يحتذى به وعملتا على تطوير بنية تحتية متقدمة بمعايير عالمية.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

فيما حضر المراسم من الجانب السنغافوري.. ثارمان شانموجاراتنام نائب رئيس الوزراء الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية وإس إيسواران وزير الاتصالات والمعلومات ووزير العلاقات التجارية والدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية وبيني لي السكرتير الخاص الأول للرئيسة وصامويل تان تشي سفير جمهورية سنغافورة وعدد من المسؤولين. (وام)