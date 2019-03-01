شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ازدياد السحب اليوم مصحوبة بسقوط أمطار رعدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء
شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس الخميس، هطول أمطار خفيفة حيث بدأت في مدينة العين في أبوظبي، واستمرت لدقائق في مناطق سويحان ومطار البطين في أبوظبي والبرشاء في دبي والمنامة في عجمان، وجزيرة الحمرا - شارع راشد وجبل جيس في رأس الخيمة وطريق الإمارات في أم القيوين.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد نتيجة لتعمق المنخفض العلوي اليوم الجمعة، ازدياد تكاثر السحب مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً شمالاً وشرقاً.
وأشار إلى أنه تقل كميات السحب تدريجيا من صباح يوم غد السبت مع بقاء الطقس من غائم جزئي إلى غائم أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية.
ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً مع سحب ركامية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، ثم تتحول تدريجيا مساء الجمعة إلى شمالية غربية نشطة ثم إلى قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالخليج العربي ومضطرب في بحر عُمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: ازدياد السحب اليوم مصحوبة بسقوط أمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.