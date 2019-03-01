رويترز: البشير يفوض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم لنائبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر حزب المؤتمر الوطنى فى بيان أن الرئيس السودانى عمر البشير، فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالى للحزب الحاكم. وذكر الحزب فى بيان أن ذلك القرار يأتى "وفاء لما جاء فى خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية". وانتخب حزب المؤتمر الوطنى هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع. وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة فى دارفور.

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