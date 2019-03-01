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الخرطوم — سبوتنيك. وقال كبر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونن، إنه "تم الاتفاق على تحريك كل الآليات واللجان المشتركة، وضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين".
© AFP 2018 / MUJAHID SAFODIEN
ويذكر، انه اختتمت أعمال اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة بين السودان وأثيوبيا، اليوم الخميس، التي استضافتها الخرطوم.
يذكر أن هناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وأثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون، قبائل أثيوبية، باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس السوداني: يجب استكمال ترسيم الحدود مع إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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