نائب الرئيس السوداني: يجب استكمال ترسيم الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم — سبوتنيك. وقال كبر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونن، إنه "تم الاتفاق على تحريك كل الآليات واللجان المشتركة، وضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين".

© AFP 2018 / MUJAHID SAFODIEN

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ميكونن، أن "اللجان المشتركة بين البلدين، ستعمل على تقوية العلاقات بين بلاده والسودان بكافة المستويات"، مشيرا إلى "العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين السوداني والأثيوبي".

ويذكر، انه اختتمت أعمال اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة بين السودان وأثيوبيا، اليوم الخميس، التي استضافتها الخرطوم.

يذكر أن هناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وأثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون، قبائل أثيوبية، باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.