توقعات #الأرصاد غدا: #موجة_غبار تحجب الرؤية في عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التقلبات الجوية غداً الجمعة على عدة مناطق، تتمثل في استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل مناطق: ”الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران”، مع تدنٍ في درجات الحرارة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سماءً غائمة جزئياً على عدة مناطق بشمال غرب المملكة وغرب المملكة.