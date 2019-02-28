"ناسا" تحذر: كويكب بقوة 15 قنبلة نووية يضرب الأرض العام الجاري

أطلقت وكالة "ناسا" الأمريكية تحذيرات لسكان الأرض بشأن كويكب من الممكن أن يدمر الحياة على كوكب الأرض، نهاية العام الجاري.

وحددت "ناسا" 31 احتمالا للفترة بين عامي 2019 و2101 لارتطام الكويكب الذي يحلق في الفضاء بالأرض، بحسب ما نقل "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي إكسربيس" البريطانية.

وقالت "ناسا" في بيان لها إن الكويكب المدمر يطلق عليه اسم (2010 GD37).

وذكرت "ناسا" أقرب موعد محتمل لارتطام الكويكب بالأرض هو 28 ديسمبر 2019، يليه احتمال في 21 كانون أول من عام 2093.

وبنت "ناسا" توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 19 مرة خلال عام 2010.

ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلومتر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلوغرام.

وتبلغ قوة ارتطام الكويكب بالأرض، في حال حدوثه، 260 ألف ميغاطن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما يعادل 260 تريليون كيلو غرام من متفجرات الـ "TNT"، أو ما يعادل حوالي 15 مليون قنبلة نووية بحجم تلك التي ألقيت على هيروشيما.

وتبلغ نسبة احتمال ارتطام الكويكب بالأرض في نهاية هذا العام 0.000000070 %، ورغم ضآلته يبقى احتمالا قائما، حسب علماء ناسا.