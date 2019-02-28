وظيفة الأحلام.. شركة عالمية تطلب "متذوق شوكولاتة" براتب خيالي

إذا كنت من مدمني الشوكولاتة، وفي الوقت نفسه تبحث عن عمل، فهناك عرض يجب ألا تسمح له بأن يفوتك.

عرضت شركة "مونديليز العالمية" التي تمتلك شركات "كادبوري" و"أوريو" و"جرين آند بلاكس" و"ميلكا" على عشاق الشوكولاتة التقدم لوظيفة ذواقة، بأجر قدره 10.75 جنيه إسترليني في الساعة "250 جنيه مصري"، وذلك لتذوق أنواع جديدة من الشوكولاتة، ومن أهم ميزات هذه الوظيفة أنها لا تتطلب أي خبرة سابقة، بحسب "روسيا اليوم".

ستختار الشركة 4 محظوظين في المجمل، ليسافروا إلى ووكينجهام، بيركشاير حتى يجربوا أنواع الشوكولاتة الجديدة من الشركة.

يذكر أن إعلان الوظيفة أيضا أن هناك تدريبا معينا سوف يمر به المعينون، بحيث يتمكنوا من التعبير السليم عما يشعرون به من اختلافات في الطعم، ولوصف ذلك الطعم بدقة.

ولكن الشركة تشترط شرطا أساسيا، هو أن يكون المتقدم عاشقا مجنونا للشوكولاتة، وأن تكون المستقبلات الحسية الخاصة بالأطعمة السكرية هي الأكثر حساسية وانتقاء من أي مستقبلات أخرى لديه.

وتشترط الشركة الإجادة التامة للغة الإنجليزية، والصدق في التعبير عن المشاعر، والرغبة في تجربة أطعمة جديدة.

ويظل هناك شرط أخير، هو ألا يعاني المتقدم من أي حساسية تجاه مادة الغلوتين.