شكرا لقرائتكم باكستان ستفرج عن الطيار الهندي كـ"بادرة سلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 20:05

اسلام اباد - أ ف ب - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام جلسة مشتركة للبرلمان اليوم الخميس أن باكستان ستفرج غداً الجمعة عن الطيار الهندي المحتجز لديها في بادرة تجاه نيودلهي بعد تصاعد التوترات بين البلدين النوويين، ما أثار مخاوف من نزاع شامل بينهما.



وأصبح الطيار الكوماندور ابهيناندان فارثامان بطلاً في بلاده ووجهاً للنزاع بعد اسقاط طائرته في اشتباك جوي نادر بين البلدين فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه. ومع تصاعد الغضب في الهند بسبب القبض عليه، يقول محللون إن الطيار يمكن أن يصبح ورقة مقايضة في يد إسلام أباد.

وقال خان: "كبادرة سلام سنفرج عن الطيار الهندي غداً". وضرب أعضاء البرلمان أرجلهم بالأرض دلالة على موافقتهم على إعلان عمران، في أول مؤشر على إمكان انخفاض التوتر بين البلدين بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة أدت إلى تصاعد التوتر. وأثارت الغارات التي شنها البلدان عبر الحدود بينهما، قلق العالم ودفعت دولاً كبرى، بينها الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة، إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس. وأعلنت باكستان أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين، بينما أكدت الهند أنها فقدت مقاتلة وزعمت أنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

وقال خان: "أنا أخشى حدوث خطأ في الحسابات، ولا يجب أن نفكر بالحرب، خصوصاً في ظل القوة المدمرة للأسلحة التي نملكها". ولكنه أكد أن على نظيره الهندي ناريندرا مودي أن لا يفسر رغبته في خفض التصعيد على أنه "ضعف". وأضاف خان: "يجب على الهند أن تعلم أننا سنكون مجبرين على الرد بقوة ضد أي عمل هندي في المستقبل".

وأثار الاشتباك بين البلدين يوم الأربعاء مخاوف من دخول الهند وباكستان، اللتان خاضتا حربين مدمرتين واشتباكات قاتلة بسبب كشمير، في دائرة الهجوم والهجوم المضاد والذي يمكن أن يخرج عن السيطرة. وأغلقت باكستان مجالها الجوي إلى أجل غير مسمى، وقال الجيش اليوم الخميس إن جنوده في حالة تأهب قصوى على طول الخط الفاصل بين جزئي كشمير الهندي والباكستاني.

مع تصاعد الغضب في الهند بسبب أسر باكستان للطيار، دعا مودي المواطنين إلى "الوقوف كالحائط" في وجه العدو الذي "يسعى إلى زعزعة استقرار الهند". وبحسب محللين فإن ما سيحدث للطيار يمكن أن يكون مهماً لخفض التصعيد في واحدة من أخطر المواجهات بين الجارتين النوويتين منذ عقود.

وأعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن التفاؤل بحل التوتر بين البلدين قريباً. وقال في مؤتمر صحافي في هانوي عقب قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، إنه تلقى "أخباراً جيدة نسبياً من باكستان والهند"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تبذل جهوداً لوقف التصعيد بين البلدين".

واندلعت المواجهات بعد هجوم انتحاري في الجزء الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 40 جندياً هندياً في 14 شباط (فبراير) الجاري. وبعد 12 يوماً من الهجوم، شنّت المقاتلات الهندية ضربة داخل الأراضي الباكستانية استهدفت بحسب إسلام أباد معسكراً لتدريب المسلحين.

وأثارت الضربة غضب باكستان وذكرت أنها لم توقع أي ضحايا أو أضرار جسيمة، ولكن في اليوم التالي قامت بالتوغل عبر الخط الفاصل في كشمير، ما أثار رداً من الهند انتهى بالقبض على الطيار.