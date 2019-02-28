شكرا لقرائتكم وزير المالية السعودي: مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 22:36

لندن - رويترز - قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم (الخميس)، إنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل الأردن، بينما تعهد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أيضاً بتقديم المزيد من الدعم.



وسقطت الحكومة الأردنية العام الماضي بعد أن أثارت تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب، فُرضت بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي، في احتجاجات علنية نادرة.

وأبلغ منوتشين حلقة نقاشية في مؤتمر للاستثمار بلندن: «لا أعتقد أنه يوجد أي التباس بشأن الدعم الأميركي».

وقال الجدعان إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة والدعم المالي للأردن، بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق «نيوم» البالغة قيمته500 بليون دولار، والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية بحزمة مساعدات بقيمة 2.5 بليون دولار لدعم اقتصاد الأردن الذي يواجه صعوبات.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي في حاجة إلى تشكيل «ائتلاف عالمي لمساندة الأردن».