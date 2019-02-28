شكرا لقرائتكم الشرطة الجزائرية تفرق صحافيين يحتجون في العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:54

الجزائر - رويترز - أفاد شهود بأن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على صحافيين خلال احتجاج في العاصمة اليوم الخميس للمطالبة بحق تغطية احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة بدأت قبل أسبوع. وتجمع عشرات الصحافيين في وسط المدينة وهم يرددون "ديموقراطية"، قبل أن تفرقهم الشرطة.



ومنذ يوم الجمعة الماضية، شارك آلاف الجزائريين في احتجاجات على مساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 18 نيسان (أبريل) المقبل.

وقال شهود إن الشرطة اقتادت عدة صحافيين خلال الاحتجاج، في حين لم يرد أي تعقيب من الحكومة. وبدأت وسائل الإعلام الحكومية فقط في تغطية الاحتجاجات يوم الثلثاء الماضي، بعدما اشتكى الصحافيون العاملون بها علانية من منعهم من ذلك. ويقول معارضو بوتفليقة (81 سنة) إنه غير لائق صحياً لقيادة الدولة التي يقولون إن مستشاريه يحكمونها باسمه.

وتقول السلطات إنه لا يزال يمسك بزمام الأمور على رغم أنه لم يظهر علانية سوى بضع مرات ولم يلقي خطباً عامة منذ أصيب بجلطة دماغية عام 2013. ولم يوجه بوتفليقة أي كلمة عن الاحتجاجات التي أدى بعضها إلى اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، سعى رئيس الوزراء أحمد أويحيي إلى التخفيف من القلق في شأن صحة بوتفليقة. وذكر أن بوتفليقة كان مريضاً عندما سعى لولاية رابعة عام 2014، لكن النتائج في السنوات الخمس الماضية كانت جيدة.

وأضاف أويحيي، وهو عضو في "حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم، أن انتخابات نيسان سيشرف عليها 400 من المراقبين الدوليين.