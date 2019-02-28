شكرا لقرائتكم ترامب يصف نتانياهو بأنه "ذكي وقوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 19:46

هانوي - أ ف ب - دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ذكرت وسائل إعلام إنه ينتظر صدور قرار يبت في مسألة إدانته في قضايا فساد.



وقال ترامب في ختام قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي "يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء". وأضاف: "إنه حازم وذكي وقوي (...) تمكن من تعزيز جيشه".

ومن المتوقع أن يصدر النائب العام في إسرائيل اليوم الخميس قراراً حول ما إذا كان يعتزم إدانة نتانياهو في قضايا فساد، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي هذه المعلومات في خضم حملة يقوم بها نتانياهو لإعادة انتخابه في التاسع من نيسان (ابريل) المقبل.

وقال ترامب إنه ليس في موقع يسمح له بالتعليق على تهم الفساد.

ورسم ترامب نفسه صانع صفقات ماهر خلال مناقشته احتمالات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قائلاً: "لدينا احتمالات جيدة للسلام". وأضاف: "كل حياتي سمعت أن أصعب الصفقات عندما يدور الحديث عن صفقات صعبة، أصعب الصفقات هي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال ترامب الذي يسعى صهره جاريد كوشنر لحشد الدعم لمقترحات أميركية لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: "يقولون إنه الاتفاق المستحيل. أود التوصل إليه. سنرى ما سيحدث".