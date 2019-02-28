شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم وإطلاق نار كثيف في مقديشو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو يوم الخميس أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان.

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