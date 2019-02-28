شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركي يجري اكبرمناورات بحرية في تاريخه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الجيش التركي يوم الخميس أكبر مناورات بحرية في تاريخه، وأجرى تدريبات بفرقاطات وسفن حربية وغواصات في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع إن المناورات التي تستمر تسعة أيام تهدف إلى اختبار استعداد قواعد ومراكز عمليات القيادة البحرية في المياه الإقليمية التركية.

وفي اليوم الثاني من المناوارت أطلقت مدفعية الفرقاطة بربروس قذائفها على نماذج لأهداف طافية. وعلى مقربة من المكان أنزلت طائرات هليكوبتر جنودا إلى سطح سفينة، بينما أرسل آخرون غواصة يتم التحكم فيها عن بعد.

وتم نشر بربروس في بحر إيجه شمالي شبه جزيرة جاليبولي بالقرب من حدود تركيا البرية مع اليونان. وأوشك البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على الدخول في حرب في عام 1996 بسبب النزاع على السيادة على عدد من الجزر الصغيرة في بحر إيجه.