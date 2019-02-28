شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار الموصل إلى قتيل واحد و13 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، عن مقتل مدنى وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابى فى مدينة الموصل.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن اعتداء إرهابيا تم بواسطة تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجى لمنطقة المجموعة الثقافية فى مدينة الموصل؛ أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 13 آخرين، كمعلومات أولية عن الحادث".



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