انطلاق بطولة قدامى الوديعة الثانية

الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي مباريات دوري قدامى الوديعة الثانية على كأس الكابتن علي صلاح والكابتن عوض العدواني حيث انهما مثال للرجل الرياضي على مستوى المملكة والتي تقام على ملعب الربوة بأبها . وتستمر الدورة لمدة ستة أسابيع حيث تُلعب مبارياتها كل ثلاثاء الساعة الرابعة والنصف عصرا.

والجدير بالذكر أن اللاعبين جميعا المشاركين في البطوله يشكرون الكابتن والمدرب القدير احمد محرز صاحب الفكره في إقامة هذه الدوره وكذلك الكابتن علي غانم المنظم لهذه البطوله.