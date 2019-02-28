“حمد الله” يجلب الفرح لجمهور #النصر

الخليج - حسن القبيسي

حقق النصر فوزاً مهماً وصعباً على الشباب بهدفٍ دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النصر هدف المباراة الوحيد بواسطة هدافه المغربي “عبدالرزاق حمدالله” من ضربة رأسية من ضربة ركنية عند الدقيقة (38) من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين في التسجيل.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن الهلال المتصدر الذي يواجه الفيصلي غداً، فيما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة ليبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري.