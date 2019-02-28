في آخر 13 لقاء #الاهلي لم يخسر من #الاتحاد

جدة

لم يسجل فريق الاتحاد لكرة القدم انتصاراً على نظيره الأهلي في “ديربي جدة” ضمن الدوري السعودي للمحترفين في أخر 13 مواجهة، حيث يلتقي الفريقين في قمة الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة في المواجهة رقم 22 في تاريخ المواجهات المباشرة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في الدور الثاني من موسم 2011/2012 بنتيجة 1/0، فيما فاز الأهلي في 9 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد، وحضر التعادل في ست مواجهات.

ويتفوق الأهلي في مجموع الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، بتسجيله 34 هدفا مقابل 23 هدفا للاتحاد.

كما يملك الأهلي النتيجة الأكبر المسجلة في مواجهات الفريقين، حيث فاز 4/1 في الدور الثاني من موسم 2016/2017، و4/2 في الدور الثاني من موسم 2015/2016، فيما كانت النتيجة الأكبر التي حققها الاتحاد 3/1 وحققها في الدور الأول من مواسم 2010/2011.

والتقى الفريقان في شهر فبراير 4 مرات، فاز الاتحاد في واحدة وكذلك الأهلي، وتعادلا مرتين.

ويعد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري، بعد أن تمكن من هز شباك الاتحاد 7 مرات، بينها هدفين في مباراة واحدة، إضافة إلى مساهمته في هدفين كذلك، في المقابل يعد فهد المولد هو هداف الاتحاد أمام الأهلي بتسجيله 3 أهداف ومساهمته في صناعة هدف وحيد.