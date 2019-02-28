عاش في الغابة 6 أشهر.. إلزام فرنسا بتعويض صبي مهاجر بعد تعريضه للخطر

جدة - عمرو شويل تسبب إهمال السلطات الفرنسية في متابعة حالة صبي أفغاني مهاجر وتعريضه للخطر في إلزامها بدفع مبلغ 15 ألف يورو من قبل المحكمة الاوروبية.

عاش الصبي 6 أشهر تقريبا في ما يسمى بمخيم “الغابة” للمهاجرين في كاليه.

وفي فبراير 2016، عندما تحركت السلطات الفرنسية لهدم الجزء الجنوبي من المخيم غير الرسمي، أمرت إحدى المحاكم الحكومة برعاية الصبي (12 عاما). ولم تتم متابعة الطلب على الإطلاق.

انتهى المطاف بالصبي، الذي كان يعيش في كوخ في الجزء الجنوبي من المخيم منذ سبتمبر، في مأوى مؤقت في المنطقة الشمالية المتبقية. وبعد بضعة أسابيع، تمكن من العبور بطريقة غير شرعية إلى بريطانيا، حيث كان يأمل في طلب اللجوء منذ مغادرته أفغانستان التي مزقتها الصراعات في أواخر أغسطس 2015.

وجاء في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “بسبب تقاعس السلطات عن حماية مقدم الطلب … أمضى ستة أشهر يعيش في بيئة غير مناسبة مطلقا للأطفال، تتصف بعدم الاهتمام بالصحة والخطورة وعدم الأمان”.