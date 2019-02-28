تفاصيل الإفراج عن 8 سجناء فلسطينيين بينهم 4 حمساويين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفرجت السلطات المصرية عن ثمانية سجناء لديها، بينهم أربعة من عناصر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وجّه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة - في بيان - الشكر إلى السلطات المصرية، على قرارها بالإفراج عن السجناء الأربعة، وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، معتبرًا أنّ ذلك القرار يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

يأتي هذا فيما أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بوصول، ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة إلى غزة، وأنه تم استقبالهم من قبل عائلاتهم، ومسؤولين من "حماس".

كما أفرجت السلطات المصرية عن أربعة محتجزين آخرين وهم، وسيم أبو جليلة وعبد الرحمن مصطفى وسالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة، وفقا لما نشرته الوكالة.

وكان هنية قد صرح بأنّ نتائج المباحثات الأخيرة التي أجراها في القاهرة قبل أيام مع مسؤولين مصريين بشأن ملف المفقودين الأربعة في مصر كانت "الأكثر أهمية".

ومنذ الأحد الماضي، يزور هنية القاهرة، وقال مصدر في حركة حماس لوكالة "سبوتنيك": "رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، غادر قطاع غزة على رأس وفد من الحركة، ضم عضوي المكتب السياسي، روحي مشتهى، وخليل الحية".

وأضاف المصدر أنّ هذه الزيارة تأتي بهدف عقد لقاءات مع القيادة المصرية، لا سيما جهاز الاستخبارات العامة، لتنسيق بعض المواقف وإنجاز جملة من الملفات والموضوعات.

وأشار إلى عقد وفد حماس اجتماعات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، تتناول ملف معبر رفح البري، الذي تسلمت وزارة الداخلية في غزة إدارته، بعد أن غادره موظفو السلطة الفلسطينية، وقضية والمصالحة الداخلية، وقضايا أخرى تفرض نفسها على طاولة البحث.

وكان مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، قد زار قبل عدة أيام قطاع غزة، والتقى قيادات حركة حماس، وفي مقدمتهم رئيس مكتبها السياسي، ووجه لهم دعوة لزيارة القاهرة.

وفتحت السلطات المصرية - قبل أيام - معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، بعد أن تعطل عمله، وأضحى يعمل في اتجاه واحد للوافدين من القاهرة إلى غزة، بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية، التابعين لهيئة المعابر والحدود، جراء تدخلات حركة حماس، حيث رفض الموظفون العودة إلى عملهم، لتتسلم داخلية غزة التابعة لحركة حماس، العمل في المعبر واستقبلت عشرات الرحلات والمسافرين الوافدين إلى غزة، ليعود العمل اليوم مجددا في كلا الاتجاهين.