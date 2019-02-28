من بينها علاج النحافة.. تعرف على فوائد الكشرى

يعتبر الكشرى هو الأكلة الشعبية الشهيرة عند المصريين فهو يتمتع بنسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية نظرا لاحتوائه على مكونات عديدة مثل الأرز، المكرونة، الطماطم، العدس، البصل، الثوم)، لذلك يقدم اليوم السابع فوائد الكشرى ضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك ووفقا لما ذكره موقع goingdeepmag وهى:

1:يحتوى الكشرى على نسبة عالية من البروتينات والألياف والدهون ، لذلك فهو بديل للحوم ويعمل على تعزيز صحة الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.

2:يحتوى الكشرى على البقوليات مثل العدس والحمص وتحتوى هذه المكونات على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الاصابة بالأمراض السرطانية.

3:يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى.

4:نظرا لاحتواء الكشرى على نسبة عاليه من البقوليات والنشويات والفيتامينات فأنه يساعد على علاج النحافة وزيادة الوزن بطريقة صحية.

6:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وعلاج فقر الدم.