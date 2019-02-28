5 أطعمة تجنبها بعد ممارسة الرياضة

بعد ممارسة التمارين الرياضية نحتاج دائما لتناول الطعام، قد يكون ذلك بسبب حرق السعرات الحرارية والمجهود الشديد أثناء ممارسة الرياضة، ولكن هناك بعد الأطعمة التى تؤثر على صحة العضلات والجسم وتزيد من خطر الإصابة بتراكم الدهون.

ووفقا لما ذكره موقع eatthis فأن هناك بعد الاطعمة التى يجب أن تبتعد عنها بعد ممارسة التمارين الرياضية وهى:

1:عصير سموذى، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من السكريات التى قد توقف عملية حرق الدهون وتؤثر على صحة العضلات.

2:تجنب الصلصة الحارة، حيث انها قد تدمر كل ما بذلته فى ممارسة الرياضة وحرق الدهون.

3:الابتعاد عن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين والصودا، فقد تسبب اضرار صحية عديدة وتسبب الانتفاخ وزيادة الوزن.

4:البروتينات والأطعمة الغنية بالتوابل والدهون، فهذه الأطعمة صعبة فى الهضم وتؤثر على صحة الجهاز الهضمى.

5:الشيكولاتة، قد نحتاج بعد ممارسة التمارين الرياضية لتناول السكريات نظرا للجوع الشديد بعد التمرين ولكن يجب الابتعاد عن تناول الشيكولاتة لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

6:الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطس والمقرمشات بعد التمرين حيث انها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون.

فيمكن استبدال هذه الأطعمة بالخضروات والفواكه والأطعمة المشوية.