ورفضت ميلشيات الحوثي تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة خلال النقاشات التي يجريها غريفيث، ووفق مصادر فإنها مصممة على تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها البقاء في الحديد - بحسب الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن لقاء سيجرى بين الجنرال الأممي لوليسغارد وغريفيث لمناقشة التعقيدات الجديدة التي تحول دون تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لكن ذلك لم يتحقق وغادر مارتن دون إحراز أي تقدم يذكر.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الحكومة المليشيات بالمماطلة وتعطيل جهود السلام، وعدم الانصياع للإرادة الدولية والأممية في الحديدة وبمحاولة السعي لتجزئة الاتفاقات بغرض الالتفاف عليها وإفقادها مضامينها.
وتقضي الخطة بانسحاب المليشيات مع أسلحتهم الثقيلة من ميناءي الصليف ورأس عيسى خمسة كيلومترات في المرحلة الأولى وتراجع قوات ألوية العمالقة شرق المدينة نحو كيلومتر واحد بما يتيح فتح ممر آمن لموظفي الأمم المتحدة للوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.
وتريد الجماعة الحوثية وفقا لمراقبين أن تنفذ إعادة انتشار صورية في الحديدة وموانئها الثلاثة مع بقائها فعليا للتحكم بالشأن المالي والإداري والأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر «عاد بخفي حنين».. المبعوث الأممي يغادر صنعاء وتعنت حوثي يُفشل اتفاق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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