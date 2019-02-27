المرصد: 350 داعشيا سلموا أنفسهم لأكراد سوريا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نحو 350 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح المرصد، أن نحو 1400 شخص خرجوا أمس الثلاثاء، من مزارع الباجوز شرق الفرات، بينهم ما لا يقل عن 350 من عناصر التنظيم، مضيفا أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابي وقادته ما زالوا في آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج، وفي المقابل، امتنع عشرات القادة و"الأمراء" عن الخروج مفضلين القتال حتى النهاية، وفقا لـ"العربية".
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد ناشدت مرارا إيجاد حل لهؤلاء لا سيما الذين يحملون جنسيات أجنبية، مطالبة دولهم بتسلمهم ومحاكمتهم. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذرا من
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد ناشدت مرارا إيجاد حل لهؤلاء لا سيما الذين يحملون جنسيات أجنبية، مطالبة دولهم بتسلمهم ومحاكمتهم.
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى دولهم سرا.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا يتغلغلون إلى أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.وتابع بأن الوقت قد حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدوا المهمة التي يمكنهم القيام بها، وقال: إن "الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على "داعش" بنسبة 100%".
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