الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بينهم محافظ القدس

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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 25 مواطنًا فلسطينيا شرقي القدس، بينهم محافظ القدس عدنان غيث، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية". كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها. وخطّ مستوطنون شعارات تحريضية على الجدار الخارجي لباب الرحمة، الملاصق لسور المسجد الأقصى الشرقي. ووجه نشطاء مقدسيون دعوات لأداء صلاتَي المغرب والعشاء في محيط باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلامية المكان.
يُذكر أن المقدسيين نجحوا يوم الجمعة الماضي، في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، وأدوا الصلوات فيه. وعقب ذلك، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة إغلاق "باب الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف. وأكدت مصادر عبرية، إغلاق
يُذكر أن المقدسيين نجحوا يوم الجمعة الماضي، في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، وأدوا الصلوات فيه.
وعقب ذلك، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة إغلاق "باب الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف.
وأكدت مصادر عبرية، إغلاق مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى، وإخلاءه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بحسب "صفا الفلسطينية".
كما أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
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