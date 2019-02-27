الإمارات والبحرين تعلقان رحلات الطيران إلى باكستان «حتى إشعار آخر»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي علقت كل من الإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، رحلاتهما الجوية إلى باكستان، "حتى إشعار آخر"، نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في الإمارات والمتجهة إلى باكستان "حتى إشعار آخر".

فيما قالت "مطارات دبي" في بيان، إن "الرحلات الجوية من وإلى باكستان قد تأثرت حتى إشعار آخر، بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني"، جراء التصعيد العسكري مع الهند صباح الأربعاء.

وأضافت أنها "تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات مراقبة الحركة الجوية، للحد من التأثير التشغيلي وإزعاج العملاء، كما نصحت المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة، بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.

ومن جهتها، علقت "طيران الخليج" البحرينية، جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية "نظرا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

ويأتي قرار شركتي الطيران والهيئة، بعد إعلان هيئة الطيران المدني الباكستانية، الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية التجارية، إثر التوتر العسكري مع الجارة الهند.

وبدا على موقع "Flight Trip 24"، الذي يتتبع الرحلات الجوية العالمية، أن المجال الجوي الباكستاني خال بالكامل من الرحلات الجوية، لحظة إعلان الهيئة إغلاقه.

وزادت حدة التوتر بين الهند وباكستان على إثر الضربات الجوية التي نفذها الجيش الهندي، أمس في باكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء أن قواته الجوية أسقطت طائرتين هندينين، اخترقت مجالها الجوي في كشمير.

وشنت طائرات هندية أمس، ضربة في باكستان على ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريب لمسلحين ردا على هجوم انتحاري في كشمير أوقع 40 قتيلا من القوات الهندية.