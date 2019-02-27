دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طرح أول ذاكرة صغيرة بسعة 1 تيرابايت

كشفت شركتا ميكرون و ويسترن ديجيتال، خلال مشاركتهما في معرض برشلونة للهواتف الخلوية 2019 MWC، عن أول ذاكرة صغيرة "مايكرو أس دي" بسعة 1 تيرابايت أي ما يوازي 1024 غيغابايت.

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وأشارت شركة ميكرون، عبر بيان لها إلى أن ذاكرتها "c200" تستخدم خلايا مكونة من 96 طبقة تعمل بتقنية "ثري دي ناند"، بينما نوهت ويسترن ديجيتال إلى أن ذاكرتها تبلغ سرعة قراءة البيانات منها 160 ميغابايت بالثانية وبسرعة تخزين 90 ميغابايت بالثانية.

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وبحسب ما أعلنت عنه الشركتان فأن الذاكرة التي تبلغ سعتها 1 تيرابايت ستتيح فرصًا أفضل للمعالجات بالتعامل مع تحميل البيانات بشكل سريع ومريح، فضلاً عن القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو المصورة بدقة عالية (4K) دون مشاكل.المزيد:

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