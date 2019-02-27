صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة من #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائح الأهلية للدورة السادسة عشرة لشهر مارس. وأوضح أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية. وأودع برنامج حساب المواطن الدفعة الخامسة عشرة في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر فبراير الجاري، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة فيها 2.4 مليار ريال.

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