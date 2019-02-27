رئيس وزراء #باكستان يدعو لمحادثات لإنهاء الأزمة مع #الهند

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الخليج - رويترز
دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء إلى إجراء محادثات مع الهند وقال إنه يأمل في أن يسود “المنطق السليم” لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نوويا بعد تبادل الجانبين شن غارات جوية.
وقال خان خلال كلمة تلفزيونية قصيرة “يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة، سؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة… يجب أن نجلس ونتحدث”.
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