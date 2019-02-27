مجلس_الشورى يطالب #التأمينات بدراسة استحقاق ومنافع المتعطلين عن العمل

صحيفة الخليج الالكترونية

يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على توصية تدعو التأمينات الاجتماعية إلى دراسة وتقييم نظام “ساند” من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع، و إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين التقارير المالية المقبلة لها نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة الي قدر بمبلغ 201 مليار ريال بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1438، وقد تضمنت دراسة اللجنة المشار إليها طرح توصيات أولية مقترحة للنقاش تتمثل في زيادة سن التقاعد والحد من التقاعد المبكر وزيادة نسب الاشتراك،

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل وقد طالبت اللجنة بتحديث معايير وآليات وأنظمة تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق مع رؤية المملكة، ودراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وإعطاء الوزارة حق استثمار وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.