مصرع وإصابة 60شخصًا جراء حريق قطار بمحطة مصر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاربعاء سقوط 20 قتيلا و40 مصابا جراء حريق بقطار في محطة مصر بوسط القاهرة ، حسبما أفاد التلفزيون المصري وكشفت معاينة نيابة المصرية عن أن قطارا اصطدم بالصدادات الخرسانية داخل محطة القطارات الرئيسية في منطقة رمسيس بوسط القاهرة ، ما تسبب في انفجار.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأشارت معلومات أولية إلى أن صوت الانفجار ناتج عن دخول جرار القطار إلى الرصيف بسرعة كبيرة أدى إلى انفجاره، من جانبها، دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الناتج عن اصطدام القطار بالرصيف.