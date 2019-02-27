شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام هنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس). ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا) مواد ذات صلة: «حساب المواطن» يوضح حقيقة زيادة الدعم إلى «ألف ريال» كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

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