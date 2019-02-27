انت الان تتابع صحف الإمارات: تظاهرات السودان تتحدى الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن تمكن فريق فني من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وللمرة الأولى، منذ قرابة خمسة أشهر الوصول إلى مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على آخر التطورات في مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها احتجاجات السودان كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إجراء الرئيس عمر حسن البشير، أمس، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، من بينها تعيين وزير دولة للدفاع، وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ، وقرارات طوارئ من بينها قرار بحظر الممارسات الفاسدة، في حين قررت الحكومة رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد. وتحت عنوان "تجدد التظاهرات في السودان والبشير يُعين وزير دولة للدفاع"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الاحتجاجات في السودان تجددت أمس الثلاثاء، رغم الحظر الذي فرضه الرئيس عمر البشير على التجمعات العامة غير المصرح بها؛ حيث تظاهر

وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد. وتحت عنوان "تجدد التظاهرات في السودان والبشير يُعين وزير دولة للدفاع"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الاحتجاجات في السودان تجددت أمس الثلاثاء، رغم الحظر الذي فرضه الرئيس عمر البشير على التجمعات العامة غير المصرح بها؛ حيث تظاهر المئات في مختلف أرجاء البلاد؛ للمطالبة باستقالته، فيما أجرى البشير، تعديلات في رئاسة أركان الجيش، وعيّن وزير دولة للدفاع، وأعاد ضباطاً متقاعدين إلى الخدمة، في وقت قالت دول "الترويكا"؛ (بريطانيا وأمريكا والنرويج) وكندا: إن ردة فعل الخرطوم تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية، ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل.

وأظهرت لقطات مصورة، متظاهرين معظمهم من النساء في شوارع أم درمان، ووردت أنباء عن اندلاع تظاهرات أخرى في عطبرة ودارفور. فيما أشارت صحيفة "الاتحاد" أن السودان قرر تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

كان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة وأقال حكام الولايات وعين بدلاً منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.



وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، وتحت عنوان "نتنياهو يهدد بإغلاق مصلى باب الرحمة"، أوضحت "الخليج" أن المقدسيين عبروا عن امتعاضهم لعزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في القدس المحتلة، بعد أن فتحه المصلون والأوقاف الإسلامية يوم الجمعة الماضي، عقب إغلاقه منذ عام 2003 من قبل قوات الاحتلال، كما توعد المقدسيون إفشال القرار، في حين دنس وزير إسرائيلي ومستوطنون المسجد الأقصى المبارك، بينما اعتقل الاحتلال 21 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وذكرت "الإمارات اليوم" أن الحكومة الفلسطينية حذرت أمس، من تداعيات ممارسات إسرائيل بحق المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس، وفيما كان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل ومستوطنون يقتحمون الأقصى، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ودهم واسعة في الضفة الغربية، طالت 19 فلسطينياً، وتوغل في قطاع غزة.

ونددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بقرار نتنياهو، إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، بعد أن أعاد مصلون فلسطينيون افتتاحه قبل أيام لأول مرة منذ عام 2003. وحول الأوضاع في اليمن وتحت عنوان "الفريق الأممي يصل مطاحن الحديدة للمرة الأولى منذ أشهر"، أفادت "الخليج" بأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى صنعاء، أمس، في وقت ما زال اتفاق السويد متعثرا، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، فيما تمكن فريق فني من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وللمرة الأولى، منذ قرابة خمسة أشهر الوصول إلى مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، في حين استهدفت ميليشيات الحوثي، مواقع القوات المشتركة في الحديدة، وذلك بالتزامن مع مرور موكب فريق الأمم المتحدة الذي زار مطاحن البحر الأحمر. وتحت عنوان "مليار دولار من الإمارات والسعودية لمساعدة اليمن"، كشفت صحيفة "البيان" عن إعلان الإمارات عن التزامها باتخاذ الخطوات كافة لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم، معلنة في الوقت ذاته عن تقديم 500 مليون دولار لمساعدة اليمنيين، فيما التزمت السعودية بدفع 500 مليون أخرى، بينما بلغت جملة التبرعات في مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي انطلق أمس برعاية أممية في مدينة جنيف 2.6 مليار دولار، وكانت الأمم المتحدة قد دعت الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام في المؤتمر بهدف دعم الشعب اليمني. وكشفت "الاتحاد" تحت عنوان ("النواب الأمريكي" يؤيد إلغاء "الطوارئ") التي أعلنها ترامب"، عن تصويت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده. وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تم إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182. وأشارت "البيان" أنه بهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، الذي يحوز فيه الجمهوريون على الأغلبية، حيث لديه حظوظ كبيرة بإقراره. وكان ترامب تعهد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقرّه الكونجرس بمجلسيه. وتحت عنوان "3 دول أوروبية تشكو "باليستي إيران" إلى مجلس الأمن"، كشفت "الخليج" عن تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا شكوى شديدة اللهجة لمجلس الأمن ضد الأنشطة الصاروخية الإيرانية.

فيما تتفاعل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بينما أفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني على موقع "إنستجرام" بأن الرئيس حسن روحاني رفض استقالة ظريف الذي اعتبرته واشنطن واجهة لـ"مافيا فاسدة".

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