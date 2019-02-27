دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إزالة تطبيق Titanium Backup من متجر قوقل بلاي بسبب مشكلات في الأذونات

تطبيق Titanium Backup واحد من أشهر التطبيقات التي تأتي بمهمة أخذ نسخة احتياطية لأي شيء من على أندرويد، وقد اعتمده الكثيرين من مستخدمي أندرويد لهذه المهمة نظرًا لمميزاته القوية، عمومًا وفي خبر مؤسف لمستخدمي التطبيق، حيث اليوم تم إزالته من متجر التطبيقات، وفي هذا السياق أوضحت قوقل أن السبب يتعلق بمشكلات بالأذونات.

وفي تغريدة لمطور التطبيق، أشار أيضًا بهذه الإزالة، مما استدعى منه أيضًا العمل على إزالة المشكلة، والمتمثلة بإزالة أذونات تتعلق بسجل المكالمات والرسائل القصيرة، وبنفس الوقت جعل الأذونات صاحبة المشكلة تتوافق مع سياسة قوقل من على متجرها قوقل بلاي.

أخيرًا إن كنت ترغب في تنزيل تطبيق Titanium Backup، فالآن أحدث نسخة منه متاحة بملف APK يمكنك تحميلها من هنا، ولحتى هذه اللحظة لم يُعرف رد قوقل، وهل ستُرجع التطبيق أم لا.

التدوينة إزالة تطبيق Titanium Backup من متجر قوقل بلاي بسبب مشكلات في الأذونات ظهرت أولاً على عالم التقنية.