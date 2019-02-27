محمد بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

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فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، كما أعلنت مفوضية الانتخابات أمس الثلاثاء. وأوضحت المفوضيّة، أنّ عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط هي ريفرز، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية، بحسب "سكاي نيوز".
وعلى الرّغم من أنّ إعلان النتائج تمّ في وقت متأخّر من الليل إلاّ أنّ هذا لم يمنع المئات من أنصار بخاري من التجمهر أمام المقرّ الرئيسي لحزب "مؤتمر التقدميّين" في أبوجا للاحتفال بفوز مرشّحهم على وقع صيحات الفرح والموسيقى الصاخبة.وعلى تويتر كتب بشير أحمد المتحدث باسم الرئيس المنتهية ولايته إنّ "بخاري فاز"،
وعلى الرّغم من أنّ إعلان النتائج تمّ في وقت متأخّر من الليل إلاّ أنّ هذا لم يمنع المئات من أنصار بخاري من التجمهر أمام المقرّ الرئيسي لحزب "مؤتمر التقدميّين" في أبوجا للاحتفال بفوز مرشّحهم على وقع صيحات الفرح والموسيقى الصاخبة.
وعلى تويتر كتب بشير أحمد المتحدث باسم الرئيس المنتهية ولايته إنّ "بخاري فاز"، من دون أن ينتظر الإعلان رسمياً عن اسم الفائز.
وكان "الحزب الشعبي الديمقراطي" المعارض الذي رشّح أبو بكر ضدّ بخاري، طالب في وقت سابق الثلاثاء مفوضية الانتخابات بوقف فرز الأصوات، مدّعيا حصول تزوير.
ويحتاج المرشّح للفوز برئاسة نيجيريا للحصول على غالبية الأصوات وعلى ما لا يقل عن ربع الأصوات في ثلثي ولايات البلاد الـ36 إضافة إلى "منطقة العاصمة الاتّحادية" التي تضم أبوجا.
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