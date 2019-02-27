دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تيليجرام يُقدّم إعدادات التنزيل التلقائي وتشغيل الفيديو التلقائي وأكثر

حصل تطبيق التراسل تيليجرام من على الهواتف الذكية على تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى “Telegram 5.4″، وقد قدّم هذا الإصدار الجديد العديد من الإضافات المهمة والجديدة، أبرزها ميزة تشغيل الفيديو التلقائي، وإعدادات التنزيل التلقائي الذكي وكذلك الدعم للحسابات المتعددة وأكثر.

وفيما يخص الميزة الأولى، سيتم بدء تشغيل مقاطع الفيديو من على الشاشة تلقائيًا وبدون صوت، ولتشغيل الصوت كل ما عليك فعله هو الضغط على أزرار الصوت المادية، أما الإضافة الثانية، فهي موجّهة للذين يرغبون في التحكم في استخدام البيانات، وذلك من خلال إضافة طريقة سريعة للتبديل بين خيارات التنزيل (منخفضة / متوسطة / عالية) للفيديو.

أيضًا يمكنك إعداد التنزيلات التلقائية يدويًا حسب نوع المحادثة ونوع الوسائط وحجم الملف، حيث سيتذكر التطبيق اختياراتك كإعداد مسبق مخصص، فضلًا عن جعل الإعدادات الافتراضية لاستخدام البيانات أكثر سخاءً، وذلك بالاعتماد على قدرة المستخدم في تحمل تكلفة بيانات الهاتف المحمول.

أخيرًا هناك ميزة دعم الحسابات المتعددة، فلقد رأيناها لأوّل مرة في التطبيق من على أندرويد، والآن أصبحت متاحة لمستخدمي النظام الآخر iOS، على ان يكون الدعم هنا لثلاث حسابات كحد أقصى، وسيتقلى المستخدم جميع الاشعارات من جميع الحسابات، على ان تشمل هذه الإشعارات معلومات حول الحساب الذي تم إرسالها إليه.

التدوينة تيليجرام يُقدّم إعدادات التنزيل التلقائي وتشغيل الفيديو التلقائي وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.