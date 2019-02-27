وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن إجراءات البحث والتحري من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن الكشف عن هوية المشتبه به والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وشددت أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.
ونشرت الإمارة بيانا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، قوله: "تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يتحرش بفتاة ويقوم بتقبيلها داخل مطعم في الرياض... والشرطة تتحرك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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