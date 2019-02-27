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© Sputnik . mohamed hemida
وتداول مقطع الفيديو شهود عيان للحادثة، والتي حوت صدمة الركاب من الحريق الذي اندلع في القطار، والذي نتج عن تخطي أحد القطارات الحاجز المخصص له.
وقالت صحف محلية إن قتلى وجرحى سقطوا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة.
وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية، حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحريق.
وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.
ونقلت بوابة الأهرام، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.
وقال مدير مستشفى السكة الحديد د.محمد السعيد، إن المستشفى استقبال حالة وفاة و22 مصابا حتى الآن، حسب بوابة أخبار اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... اللحظات الأولى لانفجار قطار في محطة رمسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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