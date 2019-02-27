وأكد مصدر بالهلال الأحمر لوكالة سبوتنيك سقوط 20 قتيلا و40 مصابا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة. ​وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوقا أمنيا حول موقع الحريق. وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى. ونقلت بوابة الأهرام، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.

كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلا وعشرات المصابين في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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