«مايكرسوفت» تكشف عن نظارة «الواقع المختلط» الجديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة مايكروسوفت في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال “MWC 2019” بمدينة برشلونة الإسبانية رسمياً عن الجيل الثاني من نظارة الواقع المختلط “HoloLens”.

وتوفر نظارة “HoloLens 2” أكثر من ضعف مجال الرؤية بالمقارنة مع الجيل الأول من النظارة بفضل شاشة 2K MEMS المصممة حديثاً، والتي تتميز بتتبع العين لأول مرة.

وتتأقلم النظارة مع شخصيتك، وتتعلم من إيماءاتك لإدخالك في تجارب أكثر عمقاً، بما في ذلك القدرة على التفاعل مع الصور المجسمة باستخدام أصابعك، ويمكن الآن اعتماد الصور المجسمة في الوقت الفعلي بفضل أدوات “كشف الغرض” الجديدة.

ويتم توفير الأمان من خلال أدوات مصادقة القزحية نفسها المستخدمة في “Windows Hello”، بحيث تبدأ عملية تسجيل الدخول والمصادقة بمجرد ارتداء النظارة.

كما حسنت مايكروسوفت من الراحة المتعلقة بتصميم النظارة، وذلك عبر مسحها رؤوس الآلاف من الناس لخلق نظام تصميم أكثر أناقة، ومناسب للجميع، وتقول الشركة إنه يمكن أن يناسب أنواعًا من الناس أكثر من أي وقت مضى، حتى لو كنت ترتدي النظارات الطبية.

وتتميز النظارة بأنها أخف وزناً وأكثر متانة بسبب بنية جديدة من ألياف الكربون تضع معايير جديدة للراحة.

وعرضت مايكروسوفت عدداً من العروض التجريبية في الحدث المصممة لإظهار نطاق حالات الاستخدام التي تتوقعها من النظارة مثل استخدامها من قبل عمال البناء والممرضات وتلاميذ المدارس.

ويتوفر الجهاز للاستخدام من قبل العملاء من الشركات، بالإضافة إلى كل مجموعة مايكروسوفت الخاصة بها للحلول المختلطة على “Microsoft Dynamics 365” فور توفره.

ويشمل ذلك ميزة جديدة للمرشدين تسمح للشركات بتدريب العمال بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتقديم تعليمات خطوة بخطوة للميكانيكيين، وعمال البناء أو أطقم الصيانة.

وبفضل برنامج التخصيص الجديد الخاص بالنظارة فإن بإمكان الشركات تعديل مجموعة الأدوات وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، حتى تتمكن من إنشاء إصدارات خاصة من المنتج الذي يلبي احتياجاتهم الفريدة وإضافة خدمات أو تطبيقات أو علامة تجارية محددة.

كما تعتزم الشركة فتح متجر للتطبيقات، الأمر الذي يسمح للمطورين بإنشاء أسواق خاصة بهم للمحتوى، وسوف تدعم جميع متصفحات الويب وليس متصفحها “إيدج Edge” فقط.

وتتوفر النظارة للطلب المسبق منذ الآن، حيث تكلف 3500 دولار أمريكي، على أن يتم بيعها في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكندا وايرلندا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من هذا العام.