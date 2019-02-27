شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 8 آلاف مُهرِّب مخدرات ومصادرة 49 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت إحصائية رسمية عن نجاح رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات والقبض على المتورطين في عام 1439هـ حيث تم القبض على 8627 متهمًا في جرائم تهريب أو استقبال أو نقل المخدرات ومصادرة و28 طنًا و487 كجم من مادة الحشيش و8 كجم و254 جرامًا من مادة الهيروين الخام و83 كجم و521 جرامًا من الهيروين المعد للاستعمال و47 كجم و461 جرامًا من الشبو المخدر و21 كجم و93 جرامًا من مادة الأفيون و2.804.263 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و5 كجم و736جرامًا من مادة الكوكايين و83.061.368 قرصًا من مادة الأمفيتامين.

وتم مصادرة أموال تقدر بـ49 مليون ريال بالإضافة إلى 22.081 طلقة حية متنوعة، ونتج عن مقاومة رجال الأمن عند القبض على المتهمين مقتل 24 وإصابة 28 من المتهمين في حين تعرض 102من رجال الأمن لإصابات مختلفة.

يذكر أن المخدرات الأكثر انتشارًا في المملكة هي مادة الحشيش، ثم حبوب الكبتاجون، ثم مادة الهيروين، وكلها مواد خطيرة تؤدي إلى الأمراض النفسية والعقلية والجسدية الخطيرة، ويعتقد أن هناك ربع بليون نسمة، أو نحو 5 في المائة من سكان العالم البالغين، تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل في عام 2015. َّ