شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 90% من المواطنين يشعرون بخيبة أمل إزاء نظام الاستجابة الآلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت دراسة استطلاعية حديثة لـAvaya 2019 والمتخصصة في تكنولوجيا خدمة العملاء، أن 90% من العينة البحثية المشاركة من السعوديين بالاستطلاع شعروا بخيبة أمل إزاء نظام الاستجابة الآلي «الذكاء الافتراضي التفاعلي»، على الرغم من أن اتصالهم بـ«مركز الاتصال» لا يزال الطريقة السائدة التي يرغبون باستخدامها لحل مشكلاتهم من قبل خدمة العملاء.

واستعرض مؤتمر تجارب أڤايا 2019 والمنعقد، أول من أمس بجدة، بفندق جراند حياة ابتكارات وتقنيات وحلول استخدامات الذكاء الاصطناعي في أتمتة خدمات العملاء، وإطلاع المهتمين والعملاء بالتطورات المتقدمة في هذا المجال، حيث يأتي ذلك بعد افتتاحها في يناير الماضي مركز تجارب أڤايا في مجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITCC) بالعاصمة الرياض، لمتابعة مسيرة ريادة التحول الرقمي.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أشار نائب الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بشركة أڤايا المتخصصة في حلول وتقنيات خدمات العملاء فادي هاني، إلى أن الدراسة الاستطلاعية أفرزت عن أن أكثر من 80% من المستطلعين أرادوا سرعة في التوثيق، عند اتصالهم بمركز خدمة العملاء، فيما وافقت غالبيتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية في أتمتة الخدمة الذاتية.

وخلال ندوة إعلامية عقدها فادي مع وسائل الإعلام السعودية، ذكر أن الدراسة الاستطلاعية كشفت أيضا أن أكثر من 80% من العملاء السعوديين وعدوا بـ«معاودة الاتصال» من خلال نظام آلي، أو وكيل خدمة عملاء، إلا أن ذلك لم يتحقق بالنسبة لهم.

وأوضح مسؤول أڤايا أن تعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء يتم عند الجمع بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي، حيث يكمل كل منهما الآخر، ويمكن الاستفادة من الروبوتات؛ لتدريب ومساعدة عملاء الخدمة في الوقت الحقيقي، وذكر 81% من المستطلعين من السعوديين -وهي النسبة الأعلى في العالم- أنّ الشركات يجب أن تراقب لغة موظفي خدمة العملاء، وموقفهم أثناء المكالمات، وأن تقدم الإجراءات التصحيحيّة؛ للحصول على تجربة أفضل؛ لزيادة رضاهم، وولائهم، بالإضافة إلى حافز وظيفي هائل بين موظفي خدمة العملاء.