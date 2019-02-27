انت الان تتابع 1.6 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي دعما لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تبرعه بمبلغ 1.6 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وذلك خلال مؤتمر المانحين الثالث، المنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية، كما أعلنت ألمانيا، عن تبرعها بمبلغ مليون يورو لدعم نفس الخطة . كانت السعودية والإمارات قد أعلنتا عن تبرعهما بمليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فيما أعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار . ويهدف مؤتمر المانحين إلى جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، أن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، في وقت سابق، بأن إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة التي يواجهها اليمنيون، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والمساعدات
وأكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، أن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، في وقت سابق، بأن إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة التي يواجهها اليمنيون، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والمساعدات المالية التي قدمتها في سبيل دعم اقتصاد البلاد، بالمساعدات الاقتصادية الإماراتية في سبيل دعم الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة أحد أسباب المجاعة في صنعاء.
كان مجلس الأمن قد عقد جلسة إحاطة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن لمراجعة الوضع الإنساني المتردي وبحث الصلة بين الحرب وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.
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