شكرا لقرائتكم وزير الدفاع المصري يؤكد الاستمرار في تجفيف منابع الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 09:44

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع المساهمة فى خطط التنمية الشاملة للدولة.



والتقى زكي أمس عدداً من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من الجيش الثاني الميداني.

وأشاد وزير الدفاع، خلال اللقاء، بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء، والتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكداً أن عظمة وإرادة المقاتل المصري لا تعرف المستحيل، وأن القوات المسلحة والشرطة تخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثاني الميداني، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب، وأوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على أعلى معدلات التدريب والاستعداد القتالي والعمل الجاد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأشار القائد العام إلى ضرورة الانتباه إلى حروب الجيل الرابع والإشاعات التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل جهود القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.