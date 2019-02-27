دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تؤكد OnePlus 7 لن يدعم الشحن اللاسلكي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في تصريحاته مؤخراً، أن الإصدار القادم OnePlus 7 لن يدعم تقنية الشحن اللاسلكي عند إطلاقه هذا العام، إلا أن الشركة تعمل على دعم الهاتف بتقنية شحن أكثر كفاءة.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصداراها المميز OnePlus 7 في صيف 2019، وفي تصريحات Pete Lau الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً، كشف عن اللمحات الأولى للهاتف الذي لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وتشير التوقعات إلى أن وان بلس تحاول دائماً دعم الإصدارات المميزة من هواتفها بأفضل المواصفات الرئيسية التي لا تؤدي إلى إرتفاع تكلفة الإصدارات الجديدة، لهذا يأتي أيضاً هاتف OnePlus 7 دون تقنية الشحن اللاسلكي التي ستؤدي بالتأكيد إلى إرتفاع تكلفة الهاتف.

وقد أكد الرئيس التنفيذي على أن تقنية الشحن المقدمة من وان بلس في هواتفها الذكية هي الأفضل، كما أضاف أن تقنية الشحن اللاسلكي تأتي غالباً بآداء بطيء في الهواتف الذكية، على عكس تقنية Warp Charge التي تقدم آداء فائق السرعة في شحن الهاتف.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن وان بلس ستتبنى تقنية الشحن اللاسلكي في أحد الإصدارات المقدمة خلال السنوات القادمة، حيث بدأت الشركة بالفعل في تطوير تقنية الشحن اللاسلكي في الوقت الحالي لتقدم آداء أكثر سرعة في شحن الهواتف، دون أن تؤدي إلى إرتفاع الحرارة في الهاتف.

يذكر أن شركة وان بلس قدمت عرض لإصداراها القادم من هواتف 5G خلال مؤتمر MWC، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو النموذج الأول أيضاً لهاتف OnePlus 7، إلا أن الشركة لم تؤكد هذه التوقعات رسمياً.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تؤكد OnePlus 7 لن يدعم الشحن اللاسلكي ظهر على التقنية بلا حدود.