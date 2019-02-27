موسكو ودمشق تدعوان الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov وجاء في البيان الذي نشر: "ندعو الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها العسكرية المتواجدة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية". كما أضاف البيان: "الولايات المتحدة في منطقة التنف تمنع خروج النازحين وتضللهم بشأن عدم إمكانية مغادرة مخيم الركبان". وأشار البيان إلى أن دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة.

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