© REUTERS / JONATHAN ERNST ويختص المشروع بتخزين النفط في الفجيرة. وعقدت جلسة محادثات رسمية بين الجانبين الإماراتي والكوري الجنوبي في المكتب الرئاسي "البيت الأزرق" بحضور وفدي البلدين، حسب وكالة أنباء "وام". ورحب الرئيس الكوري في بداية الجلسة بزيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار العلاقات الإماراتية — الكورية إلى الأمام في المجالات الحيوية كافة التي يطمح إليها البلدان.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: اتفاق مع كوريا الجنوبية لبناء "أكبر مشروع على مستوى العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.