بيان روسي سوري مشترك: واشنطن تمنع خروج النازحين من مخيم "الركبان" وتضللهم

وأضاف البيان: أنه "انطلاقا من المبادئ الإنسانية العليا، ستنظم الحكومة السورية بالاتفاق مع الجانب الروسي يوم 1 مارس (آذار) 2019، قوافل إنسانية إضافية لإعادة النازحين في مخيم الركبان طوعا ودون عائق إلى أمكان إقامتهم الدائمة"، مشيرا إلى أن دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع خروج المدنيين عن طريق الممرات الإنسانية من مخيم "الركبان". وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي الإنساني بمنعها خروج المدنيين من الممرات الإنسانية، مؤكدة أن معظم سكان المخيم يريدون المغادرة.

وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الأسبوع الماضي، أن الحكومة السورية وبالتعاون مع روسيا قررت فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.

في سياق متصل، دعت روسيا وسوريا، في البيان المشترك، الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، والتي تتواجد بها بشكل غير قانوني.