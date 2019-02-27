رد شديد اللهجة من مصر على تصريحات أردوغان ضد السيسي

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية، تنطوي بشكل جلى على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانة لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها".

وأضاف البيان: إن "مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا".

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية، فى رده على تصريحات أردوغان، إلى أنه وخلال الإسبوعين الماضيين فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وكذلك إصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني، وكذلك مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحكم الصادر مؤخرا ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية، إلى جانب عدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمي".

واختتم البيان: إن "ما اقترفه أردوغان قد امتد كذلك إلى الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا، وذلك بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016، والتي تدعو إلى إنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي.

يتبع…