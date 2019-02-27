شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في حادث «تصادم رباعي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
وثّق مقطع فيديو كيف تسبب قائد مركبة بأحد الطرق في وقوع حـادث مروري، نتج عنه تصادم 3 سيارات قبل أن يصطدم هو بحاجز على جانب الطريق.
وأظهر الفيديو الذي يرجّح أنه في العاصمة الرياض، والذي وثّقه قائد إحدى المركبات المتضررة، لحظة قيام قائد السيارة بالانعطاف نحو اليمين قبل أن يأتي قائد مركبة يسير بسرعة من الخلف اصطدم بها وتسبب في تصادم 3 سيارات أخرى قبل أن يصطدم هو في الحاجز الذي يفصل بين الطريقين.
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